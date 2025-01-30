ارتفاع سعر الدولار في 5 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك، بينما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع بزيادة قرش.