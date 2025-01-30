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المركزي يعيد طرح أذون خزانة بـ مليار دولار حان أجلها الاثنين

02:24 م الخميس 30 يناير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية إعادة طرح أذون خزانة أجل عام حان وقت أجلها بقيمة مليار دولار يوم الاثنين المقبل، وفق البيانات الأرشيفية للمركزي.

على مدار 12 عاما دابت المالية من خلال البنك المركزي على إعادة طرح 6 عطاءات أذون الخزانة أجل عام "364 يوما" مقومة بالدولار سنويا تحت ضغط الحاجة للعملة.

كما يعمل المركزي على إعادة طرح عطاءين بعملة اليورو سنويا في شهري أغسطس ونوفمبر من كل عام.

كان آخر عطاء أعاد المركزي طرحه في ديسمبر الماضي بقيمة 840 مليون دولار بسعر عائد 4.25%.

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البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة وزارة المالية
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