5 أضعاف المستهدف.. مصر تتلقى طلبات بـ10 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية منذ عامين

كتبت- منال المصري:

تلقت مصر طلبات بقيمة 10 مليارات دولار من مستثمرين تعادل 4 مرات المستهدف في أول طرح سندات "يورو بوند" منذ عامين في الأسواق الدولية منذ عامين، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، بحسب ما نشرته بلومبرج.

وأصدرت مصر أول سندات دولارية لها بقيمة 2 مليار دولار أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تخرج فيه الدولة من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ عقود، وفق ما ذكرته بلومبرج.

وتم تقسيم السندات بين 1.25 مليار دولار من السندات لأجل خمس سنوات بعائد 8.625% و750 مليون دولار من الديون لأجل ثماني سنوات بعائد 9.45%، بحسب بلومبرج.

وفق بيانات منشورة على بورصة لندن اليوم بدأ فتح الاكتتاب في سندات مصر الدولية من اليوم على أن يتم إغلاق باب الاكتتاب يوم 28 فبراير المقبل.

ويشمل مديرون الطرح جي بي مورجان، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، وhsbc، وستاندرد تشارترد وبنك SMBC، وفق البيانات المنشورة على بورصة لندن.

كان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية قال في تصريحات سابقة خلال شهر يناير الجاري أن مصر تستهدف طرح أدوات مالية متنوعة في الأسواق بقمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف سد عجز الموازنة.

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