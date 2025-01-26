سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و 50.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و50.37 جنيه للبيع بتراجع قرشين.
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