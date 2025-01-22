انخفض ببنك القاهرة.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك اليوم الأربعاء
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة فيما استقر في 4 بنوك أخرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء بتراجع قرشًا ، و 13.42 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: