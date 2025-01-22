انخفض ببنك القاهرة.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة فيما استقر في 4 بنوك أخرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء بتراجع قرشًا ، و 13.42 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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