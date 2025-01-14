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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:57 م الثلاثاء 14 يناير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين 4 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكدرية: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.5 جنيه للشراء، و50.59 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

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