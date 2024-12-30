بـ800 مليون.. البنك المركزي يطرح عطاء أذون خزانة مقوم بالدولار اليوم

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية طرح عطاء أذون خزانة مقوم بالدولار آجل عام "364 يوما" اليوم الاثنين بقيمة 800 مليون دولار لإعادة تجديد عطاء سابق حان وقت أجله، بحسب بيانات المركزي.

ويعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دور كل عام على إعادة طرح 6 عطاءات مقومة بالدولار عند بدء استحقاق أحدهم أمام البنوك الراغبة في إعادة التجديد.

آخر عطاء مقومة بالدولار تم طرحه في بداية ديسمبر الجاري بقيمة 980.5 مليون دولار بسعر عائد 4.5%، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.