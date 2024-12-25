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سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك اليوم الأربعاء

11:14 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.50 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.57 جنيه للبيع،بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 13.50 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 13.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.52 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 13.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.58 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 13.52 جنيه للشراء ، و 13.58 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

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سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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