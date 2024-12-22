ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.51 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.51 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.53 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.51 جنيه للشراء، و 13.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.