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ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد

10:27 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.51 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.51 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.53 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.51 جنيه للشراء، و 13.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي بنك مصر البنك الأهلي
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