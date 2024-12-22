ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.51 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.51 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 13.53 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.54 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 13.51 جنيه للشراء، و 13.57 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
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