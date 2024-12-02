بالتواريخ.. مصر تسدد 5 أقساط لصندوق النقد الشهر الجاري وتنتظر المراجعة الرابعة

كتبت- منال المصري:

تسدد مصر نحو 931.887 مليون دولار أقساط وفوائد قروض لصندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر على 5 أقساط ، وفق بيانات منشورة على موقع الصندوق.

ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه مصر اعتماد الصندوق المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لاستلام دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض الجديد البالغ 8 مليارات دولار.

وهذه السدادات خلال شهر ديسمبر تأتي من إجمالي مستحقات على مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 6 مليارات دولار خلال 2024 تم سدادها وفق موعد أجل كل قسط على مدار العام، وفق موقع الصندوق.

تم احتساب قيمة أقساط قروض الصندوق المستحقة خلال 2024 على مصر استنادا على سعر صرف وحدة صندوق النقد الدولي "SDR" عند ( 0.761088) لكل دولار، وفق موقع الصندوق.

وقبل القرض القائم البالغ 8 مليارات دولار حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليار دولار من 2016 إلى 2020 لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوزعت هذه القروض بين حصول مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لتوحيد سعر الصرف والإنطلاق إلى سعر صرف مرن بداية من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر 2019.

وخلال فيروس كورونا وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على تمويل سريع بنحو 2.8 مليار دولار وتسهيل ائتماني بنحو 5.2 مليار دولار لدعم مصر في مواجهة فيروس "كوفيد 19".

وتلتزم مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية في مواعيد استحقاق أجل قسط للقرض دون تأخير وفق ما أكده البنك المركزي في وقت سابق.

تفاصيل سداد مصر أقساط شهر ديسمبر للصندوق

19 ديسمبر: تسدد مصر نحو 190.195 مليون دولار.

26 ديسمبر: تسدد مصر 3 أقساط في نفس اليوم بنحو 503.947 مليون دولار.

30 ديسمبر: تسدد مصر نحو 237.745 مليون دولار.

ومن ديسمبر 2022 حصلت مصر على على موافقة صندوق النقد الدولي لتمويل البرنامج القائم بقيمة 8 مليارات دولار يصرف على شرائح حتى سبتمبر 2026.

وحصلت مصر من برنامج القرض الحالي على نحو 1.99 مليار دولار على 3 شرائح دفعة مقدمة في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار و1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إتمام أول 3 مراجعات على البرنامج.