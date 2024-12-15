انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار يعكس اتجاهه في 8 بنوك

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بنحو قرش و 6 قروش، خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن وصل الي 50.98 في بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.

أسعار الدولار في 8 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.