كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بقيمة بين قرشين و7 قروش، ليصل إلى أعلى مستوى له ليلامس الـ51 جنيها، خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد، مقارنة ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.

سعر الدولار في 9 بنوك بمنتصف التعاملات

البنك الأهلي المصري: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.88 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

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