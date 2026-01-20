بالأسماء.. 5 مصابين في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على طريق "دمنهور – المحمودية" بنطاق مركز المحمودية.

تلقى مركز شرطة المحمودية إخطارًا بوقوع الحادث أمام قرية شدرشة، ووجود عدد من المصابين، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل على الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة: مروان كمال زيدان، 20 عامًا، مقيم سوهاج، وعيد محمد علي، 35 عامًا، ومحمد أشرف محمد، 35 عامًا، والسيد سالم محمد، 40 عامًا، مقيمون كفر الشيخ، وألاء محمد مدحت، 30 عامًا، مقيمة القليوبية، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.