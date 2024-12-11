تراجع في بنكين.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنكي الاسكندرية، ومصرف أبوظبي الاسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنكي قناة السويس، والتعمير والاسكان، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.42 جنيه للشراء ، و50.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.4 جنيه للشراء ، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.4 جنيه للشراء، و 50.5 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.43 جنيه للشراء ، و50.52 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
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