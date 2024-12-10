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تراجع حتى 14 قرشا.. الدولار يعكس اتجاهه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

01:43 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار اليوم بين قرشين و14 قرشا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء، في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك بمنتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.39 جنيه للشراء ، و50.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.35 جنيه للشراء ، و50.45 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.44 جنيه للشراء ، و50.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.38 جنيه للشراء ، و50.48 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.36 جنيه للشراء، و 50.46 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
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