تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.45 جنيه للشراء ، و50.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.46 جنيه للشراء ، و50.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.46 جنيه للشراء ، و50.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.45 جنيه للشراء ، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و 50.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.5 جنيه للشراء ، و50.59 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.