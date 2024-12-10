تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.45 جنيه للشراء ، و50.55 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.46 جنيه للشراء ، و50.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.46 جنيه للشراء ، و50.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.45 جنيه للشراء ، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.5 جنيه للشراء، و 50.6 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.5 جنيه للشراء ، و50.59 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشا للشراء والبيع.
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