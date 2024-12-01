تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الدولار بنحو قرش و 13 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في 9 بنوك، بينما استقر في بنك مصر، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.56 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.