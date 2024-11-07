بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة 0.25% في اجتماع اليوم

كتبت- منال المصري:

خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم إلى 4.75% بعد تراجع معدل التضخم.



وأوضح البنك في بيان منشور على موقعه اليوم، إن كان هناك تقدم مستمر في خفض معدل التضخم، خاصة مع تراجع الصدمات الخارجية السابقة، على الرغم من أن الضغوط التضخمية المحلية المتبقية تتلاشى ببطء أكبر.



وطالما استهدفت السياسة النقدية كبح جماح التضخم لتحقيق الهدف المستهدف للتضخم 2% بشكل مستدام.





