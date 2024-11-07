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ارتفاع الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

11:38 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- منال المصري:

ارتفع سعر الريال السعودي بنحو 5 قروش خلال تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك مقارنة بمستوياته أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.07 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.07 جنيه للشراء بزيادة، و13.12 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.1 جنيها للشراء، و13.14 جنيهًا للبيع بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.11 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.08 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.13 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الريال السعودي الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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