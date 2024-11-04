سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار بين 5 و 10 قروش بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و 49.11 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و 49.11 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.03 جنيه للشراء، و 49.13 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و 49.11 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و 49.15 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي اجريكول: 49.06 جنيه للشراء ، و 49.16 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و 49.05 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء ، و 49.03 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء ، و49.15 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.