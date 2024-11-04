لماذا تخطى الدولار حاجز 49 جنيها في البنوك لأول مرة منذ 80 يوما؟

كتبت- منال المصري:

تخطى سعر الدولار على مدار آخر 3 أيام عمل بالبنوك حاجز 49 جنيها لأول مرة منذ 80 يوما وذلك بالتزامن مع إجراء مصر المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك خلال أسبوع بنحو 40 قرشا مسجلا خلال تعاملات اليوم نحو 49.14 جنيه للبيع من 48.74 جنيه الاثنين الماضي، وفق بيانات المركزي.

وقال مصرفيان لمصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى آلية العرض والطلب على العملة وفق آلية سعر الصرف الحر التي تطبقها مصر.

كان البنك المركزي وجه البنوك بتدبير الدولار للسلع غير الأساسية المتمثلة في 13 سلعة التي تطلب موافقة مسبقة منه، وفق ما قاله مصرفيون.

وأوضحا أن تحرك الدولار مقابل الجنيه جاء بشكل طفيف بنحو 3 و6 قروش في اليوم وهو ما يعكس توازن الطلب على العملة.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي.

وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى زيادة الدولار 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 49.14 جنيه في البنوك اليوم ويتذبذب صعودا وانخفاضا بين 47 و50 جنيها وفق العرض والطلب على مدار آخر 7 أشهر.

كان البنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق عودة تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج- أهم مورد من النقد الأجنبي- إلى مستوياتها السابقة بعد تحرير سعر الصرف.

وارتفعت تحويلات المصريين من أبريل إلى يونيو 2024 بمعدل 61.4% مسجلة نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أظهره أداء ميزان المدفوعات الصادر للمركزي في وقت سابق.