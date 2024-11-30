تفاصيل القروض الشخصية في أكبر 5 بنوك قبل نهاية العام

تفاصيل القروض الشخصية في أكبر 5 بنوك قبل نهاية الع

كتبت- منال المصري:

تتنافس البنوك على تحقيق أكبر مبيعات للقروض الشخصية للعملاء وتحديدا للموظفين مع قرب نهاية العام الجاري بعد أن أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها قبل الأخير من العام الجاري على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

والقرض الشخصي من أكثر برامج القروض التي تشهد طلبا متزايدا بين العملاء بعد زيادة تكلفة المعيشة فضلا عن سهولة إجراءاته والحصول عليه نقدا مقارنة بالبرامج الأخرى التي ترتبط بشراء سلعة معينة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل القروض الشخصية في أكبر 5 بنوك.

البنك الأهلي

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 12 عاما.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك بين 2% إلى 3% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 1500 جنيه.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 12 عاما.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك بين 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 1500 جنيه.

البنك التجاري الدولي

قيمة القرض: تصل إلى 6 ملايين جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك بين 1.75% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

البنك المصري الخليجي

قيمة القرض: تصل إلى 6 ملايين جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك بين 1.75% إلى 2.5% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك HSBC

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك بين 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 4 آلاف جنيه.