إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام

كتبت- منال المصري:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من أمس الأربعاء برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وجاء القرار بعد انتهاء عمل مجلس إدارة المركزي أمس الموافق 27 من نوفمبر الجاري وبعد صدور قرار جمهوري في أغسطس الماضي بإعادة التجديد لـ حسن عبد الله قائما بمنصب محافظ البنك المركزي لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي.

وتضمن التجديد لكافة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي مع إدراج عضوا جديدا غير تنفيذي خالد إبراهيم صقر خبيرا اقتصاديا خلفا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الذي تقدم باستقالته من المجلس بعد توليه الوزارة.

ووفقا لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي أن تعيين مجلس إدارة البنك المركزي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي:

يتكون مجلس إدارة البنك المركزي الحالي برئاسة حسن عبدالله ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي (تنفيذيين).

كما يأتي التشكيل بعضوية 8 أعضاء غير تنفيذيين هم:

- محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية.

- علي فرماوي خبيرا تكنولوجيا.

- نجلاء الأهواني خبيرة اقتصادية.

- شريف كامل خبيرا ماليا.

- سميحة فوزي، خبيرة اقتصادية.

- عصام عامر خبيرا محاسبيا وماليا.

- محمد الديب خبيرا مصرفيا.

- خالد إبراهيم صقر خبيرا اقتصاديا.