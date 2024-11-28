انخفاض سعر الدولار في 6 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدولار بين 5 قروش و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء ، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.