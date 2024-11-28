انخفاض سعر الدولار في 6 بنوك بنهاية تعاملات الخميس
كتبت- أمنية عاصم:
تراجعت أسعار الدولار بين 5 قروش و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء ، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
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