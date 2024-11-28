بنسبة نمو 101%.. بنك الكويت الوطني يربح 5.2 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

زادت أرباح بنك الكويت الوطني مصر 101% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 5.2 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه في نفس الفترة من 2023.

ووفق بيان البنك اليوم، فإن صافي إيرادات النشاط ارتفع 57% إلى 9.7 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 6.2 مليار جنيه في نفس الفترة من 2023.

وزاد صافي الدخل من العائد 65% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 8.2 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه في نفس الفترة من 2023.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بخلاف الفوائد 23% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في نفس الفترة من 2023.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 32% خلال التسعة شهور الأولي في 2023 إلى 22% في نهاية نفس الفترة من 2024.

وزاد إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 29% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 98.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 76.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023، وفق البيان.

وزادت ودائع العملاء إلى 147.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 105.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

بنسبة نمو بلغت 39%.

وقالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت "إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني مصر في نهاية الربع الثالث من 2024 يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة في الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي يحملها السوق المصري ".

وأوضحت أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها.

كما أن كافة المؤشرات المالية للبنك تؤكد أنه على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان بالإضافة إلى تعزيز بصمته داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً.

وأضافت البحر أن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة وتتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 رغم التحديات الاستثنائية التي يشهدها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً.

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحصيفة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل ملحوظ لاسيما في السنوات الأخيرة.

وتضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك، وفق الطيب.