أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.67 جنيه للشراء ، و 161.73 جنيه للبيع. بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.21 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.20 جنيه للشراء و 131.87 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.57 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و 13.61 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 69.44 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و 70.01 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش.