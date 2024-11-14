ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.48 جنيه للشراء، و 160.53 جنيه للبيع بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.40 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.39 جنيه للشراء ، و131.05 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.51 جنيه للشراء و 13.54 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69 جنيه للشراء و 69.64 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.