منهما الأهلي ومصر.. سعر الريال السعودي يرتفع في 4 بنوك بتعاملات الأربعاء
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة مع أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.06 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.06 جنيه للشراء بتراجع قرشًا و 13.11 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.08 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.09 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.12 جنيه للبيع بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 13.05 جنيه للشراء، و 13.11 جنيه للبيع.
فيديو قد يعجبك: