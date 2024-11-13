منهما الأهلي ومصر.. سعر الريال السعودي يرتفع في 4 بنوك بتعاملات الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة مع أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.06 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.06 جنيه للشراء بتراجع قرشًا و 13.11 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.08 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.09 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.12 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.05 جنيه للشراء، و 13.11 جنيه للبيع.