تراجع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 6 عملات الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.26 جنيه للشراء بتراجع 25 قرشًا ، و 160.31 جنيه للبيع بتراجع 37 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.05 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.10 جنيها للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.36 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش ، و 130.65 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.47 جنيه للشراء و 13.50 جنيه للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.85 جنيه للشراء و 69.52 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.