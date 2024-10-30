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بنك ناصر يفتح فروعه السبت المقبل لتسهيل صرف معاشات نوفمبر للمستحقين

10:20 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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كتبت- منال المصري:

أعلن ناصر الاجتماعي فتح فروعه في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع، وفق قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وبحسب بيان للبنك اليوم، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من مليوني عميل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى.

وقام البنك مؤخراً باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا، وذلك تعزيزاً لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

صرف معاشات نوفمبر للمستحقين بنك ناصر يفتح فروعه السبت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي صرف المعاشات من بنك ناصر يوم السبت
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