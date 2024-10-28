أكبر 10 اقتصادات عربية: السعودية تتصدر وهذا ترتيب مصر

كتبت- منال المصري:

احتلت مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية في إجمالي الناتج المحلي في 2023، بعد السعودية والإمارات، وفق بيانات البنك الدولي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر، وفق البنك الدولي، نحو 395.93 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم تنوع إنتاجها ومواردها.

وجاء تقييم البنك الدولي لمعدل الناتج المحلي للاقتصاد المصري قبل احتساب أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر لتطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والإصلاحات الأخيرة.

كانت مصر حصلت على 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة في فبراير الماضي لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

ورغم تنوع الاقتصاد المصري خفض البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة خلال العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 0.7% مسجلا 3.5% مقارنة بـ4.2% بتوقعات سابقة، وفق تقرير "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المنشور على موقعه الإلكتروني.

وينشر مصراوي قائمة أعلى 10 دول في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدول العربية بالترتيب استنادا على آخر بيانات صادرة من البنك الدولي.

- السعودية: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 1.1 تريليون دولار في 2023.

- الإمارات: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 504.17 مليار دولار في 2023.

- مصر: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 395.93 مليار دولار في 2023.

- العراق: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 250.84 مليار دولار في 2023.

- الجزائر: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 239.9 مليار دولار في 2023.

- قطر: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 235.770 مليار دولار في (2022 وفق آخر رقم معلن لها على البنك الدولي).

- الكويت: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 161.77 مليار دولار في 2023.

- المغرب: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 141.109 مليار دولار في 2023.

- عمان: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 108.19 مليار دولار في 2023.

- الأردن: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 50.81 مليار دولار في 2023.