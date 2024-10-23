هشام عز العرب: مصر والصندوق حريصان على نجاح البرنامج

كتبت- منال المصري:

علق هشام عز العرب عن أسباب طلب مصر بإعادة النظر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال مقابلته مع "العربية بيزنس" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال إن "مصر وصندوق النقد الدولي حريصان على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ولو أنت واثق فيا وبتديني دولارات- في إشارة للصندوق- لازم تثق في الحس بتاعي من تأثيرة على الاقتصاد"، وفق لقائه مع العربية بيزنس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية أمس، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".



وأَضاف الرئيس: "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".

وتابع هشام عز العرب خلال لقائة مع "العربية نت" أن "الواضح أن سرعة الحركة أكبر بكثير على قدررة الاقتصاد على تحملها وبالتالي صانع القرار قال لازم نرجع نبص على مد فترة البرنامج".

وأوضح أنه "يعمل في مصر منذ 1999 مرت خلال هذه الفترة مرينا بأوقات جيدة وسيئة ولكن دائما أقول أن مصر بلد غنية عندها مصادر عند استغلالها بالطريقة الصحيحة، ولكن هناك أوقات أخرى نواجه فيها أزمات خارجة عن إرادتنا أو أخطاء نعود مرة أخرى".



كان صندوق النقد الدولي وافق في أبريل الماضي على رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف.



وجاءت تصريحات الرئيس بعد أيام من رفع سعر البنزين بجميع أنواعه والسولار بين 7.7% إلى 17% يوم الخميس الماضي للمرة الثالثة خلال 2024 ضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأشار عز العرب إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس لا تؤثر على مصر ويمكن تعويضها من حصيلة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج لكن نقص الإمدادات العالمية وهجمات البحر الأحمر هي الأكثر تأثيرا.



وأضاف أن هناك مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم العالمية في ظل تسارع التوترات الجيوسياسية.

