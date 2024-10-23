ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.98 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، 158.93 جنيه للبيع بزيادة 19 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء بزيادة قرشين، 12.97 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.22 جنيه للشراء، 13.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.63 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، 129.24 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء بزيادة قرش، 13.37 بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 68.07 جنيه للشراء بزيادة 13 قرشا، 68.81 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.







