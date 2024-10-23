إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم

10:39 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.98 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، 158.93 جنيه للبيع بزيادة 19 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.92 جنيه للشراء بزيادة قرشين، 12.97 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.22 جنيه للشراء، 13.26 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.63 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، 129.24 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.34 جنيه للشراء بزيادة قرش، 13.37 بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 68.07 جنيه للشراء بزيادة 13 قرشا، 68.81 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.



أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الريال السعودي يرتفع اليوم الأربعاء في 5 بنوك

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة