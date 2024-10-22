منها الريال السعودي.. ارتفاع سعر شراء 3 عملات عربية من العملاء اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

زاد سعر شراء3 عملات عربية مقابل الجنيه، هي الريال السعودي والريال القطري والدينار البحريني من العملاء فيما تم خفض سعر البيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.88 جنيه للشراء بزيادة قرشين، 158.93 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش.

سعر الريال السعودي: 12.90 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، 12.96 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.21 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.55 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، 129.08 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.33 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، 13.35 جنيه للبيع بتراجع قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 67.97جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، 68.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.





