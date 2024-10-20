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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم

10:52 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.


أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتى: 157.96 جنيه للشراء بارتفاع 14 قرشا، 158.86 جنيه للبيع بارتفاع 26 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.91 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع بارتفاع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.21 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.53 جنيه للشراء، 129.17 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.33 جنيه للشراء، 13.36 جنيه للبيع بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.01 جنيه للشراء، 68.76 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحرينى سعر الريال القطري سعر الدينار الأردنى
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