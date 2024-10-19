وزير المالية يعلن موعد إصدار استراتيجية "السياسات الضريبية 2030"

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنهم يستهدفون إصدار استراتيجية “السياسات الضريبية 2030” قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.

وأكد كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، وفق بيان الوزارة، أنهم يستهدفون تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.

أضاف الوزير أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا في الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصري.

ولفت إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو 8.5 مليار دولار العام الماضى.

وأشار كجوك إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، متطلعا لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.