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الصين تعدّ خطة صناعية تتفادى استفزاز الغرب .. هل تعود الحرب التجارية؟

03:13 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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