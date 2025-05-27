الرئيسية أخبار مصراوى TV الصين تعدّ خطة صناعية تتفادى استفزاز الغرب .. هل تعود الحرب التجارية؟ 03:13 م الثلاثاء 27 مايو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الصين تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة الصين تستعد لرد فعل قوي .. هل يهدد ترامب بحرب تجارية جديدة؟ أخبار مصر والسعودية والعراق .. الدول العربية الأكثر استخدامًا للإنترنت في 2025 أخبار الصين ترد على تهديدات الحوثيين .. ماذا يحدث في البحر الأحمر؟ أخبار ثورة تعليمية في الصين .. الذكاء الاصطناعي جزء من المناهج الدراسية لجميع أخبار