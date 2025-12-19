روبيو: سنصدر قرارات بشأن جماعة "الإخوان" الأسبوع المقبل

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي للوزارة، أن الولايات المتحدة ستصدر بعض القرارات بشأن جماعة "الإخوان المسلمين" الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع في نوفمبر الماضي، أمرًا تنفيذيًا يتيح تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات "إرهابية" أجنبية، تمهيدًا لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.

وقال البيت الأبيض في بيان آنذاك، إن الأمر التنفيذي "يطلق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية".

وأضاف البيان: "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".