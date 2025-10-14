الرئيسية أخبار مصراوى TV ما موقف بايدن من اتفاق غزة الذي وُقع في شرم الشيخ؟ كتب : مصراوي 02:00 م 14/10/2025 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا بايدن اتفاق غزة شرم الشيخ أخبار ذات صلة أشهرها القلق الأبيض.. شاهد الطيور المهاجرة تحلق فوق بحيرات الأكسدة بشرم أخبار الخيول العربية الأصيلة.. شريك السائحين في مغامرات شرم الشيخ الجبلية والبحرية أخبار فضيحة توقيعات بايدن بالأوتوبن ....عفو عن الأقارب و37 محكوم إعدام أخبار هل عاد خطاب العنصرية للواجهة بسبب بايدن في أمريكا ؟ أخبار