عاملون بمعهد الفلك يستغيثون بسبب "الفراغ الإداري".. ومصدر بالتعليم العالي يرد

كتب : عمر صبري

04:52 م 31/05/2026

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

نشر عاملون بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية استغاثة على صفحة المعهد بـ"فيسبوك"، طالبوا خلالها بإنهاء حالة الفراغ الإداري التي يعاني منها المعهد، وتفويض من يدير شؤونه ماليًا وإداريًا بصفة عاجلة، لحماية حقوق العاملين به.

ووجهت الصفحة استغاثة إلى الحكومة، تحت عنوان: "نداء عاجل.. وإلى من يهمه الأمر: صرح علمي في مهب الريح"، ذكرت فيها أن المعهد، الذي يعد واحدًا من أقدم وأعرق المعاهد العلمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يعاني بسبب الفراغ الإداري منذ 3 مارس الماضي، وهو ما أصابه بشلل إداري ومالي تام، إثر خلو منصب رئيس المعهد، وعدم صدور قرار رسمي بتعيين رئيس جديد أو تكليف قائم بالأعمال، أو نائب رئيس يمتلك الصلاحيات القانونية والمالية لإدارة الشؤون العاجلة.

وحذر المنشور من أن هذا الفراغ أدى إلى تجميد مستحقات علماء المعهد وأعضاء هيئة البحوث والموظفين، مما أدى إلى تجميد العمل البحثي، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالمجالس العلمية، وأيضًا تأخر إبرام وتفعيل الاتفاقيات البحثية المحلية والدولية.

ووجه المنشور استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتدخل الفوري لإنهاء هذا الفراغ الإداري، حفاظًا على هذا الكيان العلمي العريق، وحمايةً لحقوق ومستحقات العاملين به.

في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول بمعهد الفلك، لـ"مصراوي"، أن الصفحة التي نشرت الاستغاثة تخص معهد البحوث الفلكية، وأن العاملين هم الذين نشروا الاستغاثة وما تضمنته من شكوى.

التعليم العالي ترد على استغاثة العاملين بمعهد الفلك

في المقابل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي وصول شكوى العاملين بالمعهد إلى الوزارة، كاشفًا أنه من المقرر اتخاذ قرار بشأن تعيين عميد للمعهد خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من الإجراءات المتبعة.

