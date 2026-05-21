أكد الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، حرصه على المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، من خلال الجولات التفقدية والتواجد الميداني داخل اللجان، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير مناخ أكاديمي مناسب ومستقر للطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة جامعة عين شمس جلسته الثامنة للعام الجامعي 2025/2026، بحضور عمداء الكليات ووكلائها لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب الأعضاء من الخارج، وإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وذلك بكلية الزراعة.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة دينا لاشين، مدير إدارة الوافدين، بيانًا بأعداد الطلاب الوافدين والمصروفات الدراسية المستحقة، إلى جانب مراجعة وتحديث بيانات الطلاب الوافدين على منصة UMS، بهدف توحيد المعايير وضمان دقة البيانات بمختلف كليات الجامعة.

كما استعرضت الدكتورة ميريام عياد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، تقريرًا بشأن جودة البيانات الخاصة بالبرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس، في ضوء توجيهات قطاع التعليم والطلاب.

وفي سياق التحول الرقمي، قدم الدكتور محمد يحيى جاويش، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات والمنسق الفني للمدن الجامعية، عرضًا حول المنظومة الإلكترونية لخدمات المدن الجامعية، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع أسهمت في تقليل التكدس الورقي، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية والعدالة عبر تطبيق معايير موحدة.

وشملت المرحلة الأولى بوابة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية، وخدمات الاستعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى وحدات إدارة المستخدمين والصلاحيات، والتنسيق، وطلبات الالتحاق، والتقارير والإحصاءات، والجزاءات والإجازات، والوجبات الغذائية، والتسكين.

وأوضح أن جميع وحدات المرحلة الأولى جرى تشغيلها بمختلف أفرع المدن الجامعية الستة خلال العام الدراسي الحالي 2025/2026، فيما يجري العمل حاليًا على المرحلة الثانية، والتي تتضمن التكامل مع نظام ميكنة الجامعة ومنظومة الدفع الإلكتروني.

وأشاد الدكتور رامي ماهر غالي بالجهود المبذولة في تطوير المنظومة الإلكترونية لخدمات المدن الجامعية، تحت إشراف الدكتورة رشا إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

كما استعرضت الدكتورة سمر رجب، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الكليات، مشيدة بالدعم المقدم من قطاع التعليم والطلاب لتوفير القاعات ومعامل الحاسب الآلي والخدمات اللوجستية اللازمة لنجاح المركز.

وخلال الجلسة، أحاط نائب رئيس الجامعة المجلس علمًا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2027، وفقًا لقرار المجلس الصادر بجلسة 28 مارس 2026.

كما ناقش المجلس توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم المقررات التعليمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي على كليات الحاسبات والمعلومات، أو كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مع إعداد مقررات تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتطرق المجلس أيضًا إلى متابعة الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE)، والمقرر استمراره حتى نهاية يوليو 2026، مع التشديد على ضرورة توعية الطلاب بأهمية المشاركة فيه.

وشهدت الجلسة كذلك مناقشة مقترح إعداد دليل الطالب الجامعي بالجامعات الحكومية، إلى جانب متابعة خطوات رفع اللوائح الجديدة التخصصية والبينية على منصة قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات.

