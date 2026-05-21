استكمل طلاب الفرقة الأولى بجميع برامج كلية الآثار جامعة عين شمس زياراتهم الميدانية بزيارة تعليمية إلى مدينة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، والدكتورة نوال جابر، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار التدريب الميداني لمقرر "معالم تاريخ وآثار مصر اليونانية".

جاءت الجولة بإشراف الدكتورة رشا إسحق، مدير وحدة التدريب الميداني، محمد ممدوح، نائب مدير الوحدة، وبمرافقة علمية من الدكتورة نجوى إبراهيم، والدكتورة خلود عارف، والدكتورة علياء محمد.

شهدت الزيارة تفاعلاً كبيراً من الطلاب مع الشرح الميداني الذي قدمته نخبة من الهيئة المعاونة بالكلية .

تأتي الزيارة ضمن خطة إدارة الكلية لربط المحتوى الدراسي بالواقع الأثري، وتعزيز مهارات الطلاب في التعرف على خصائص العمارة والآثار اليونانية في مهدها بمدينة الإسكندرية.

