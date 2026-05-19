الخشت: الاختلاف الديني يمكن أن يتحول إلى مساحة للحوار لا للصراع

نظّمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة الأهلية ندوة توعوية بعنوان «العنف الرقمي وآليات الحماية منه»، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس ومديري البرامج الأكاديمية والعاملين والطلاب، في إطار حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة الوعي الرقمي وتعزيز بيئة جامعية آمنة وداعمة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الأهلية، وبإشراف وحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي.

ألقت الندوة الدكتورة أميرة تواضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وعضو مجلس الشيوخ، حيث تناولت عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بمفهوم العنف الرقمي وأشكاله المتعددة، والتي تشمل التنمر الإلكتروني، والتشهير، والابتزاز الإلكتروني، واختراق الخصوصية وسرقة البيانات، إلى جانب الرسائل غير المرغوب فيها وأساليب الاستغلال عبر المنصات الرقمية.

كما استعرضت الندوة أبرز الوسائل التكنولوجية الحديثة التي قد تُستخدم في ممارسة العنف الرقمي، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، مع توضيح المخاطر المرتبطة بمشاركة البيانات الشخصية أو التعامل مع الروابط والمصادر غير الموثوقة.

وشهدت الندوة عرضاً توعوياً متكاملاً حول آليات مكافحة العنف الرقمي وسبل التصدي له، من خلال تعزيز وسائل الحماية التقنية، واستخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل إعدادات الخصوصية، والاعتماد على البرامج الأصلية المحدثة، بالإضافة إلى رفع الوعي الشخصي لدى الأفراد بأهمية الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية وعدم التفاعل مع الجهات أو الحسابات مجهولة الهوية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تضع بناء الوعي لدى الطلاب في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتأهيل جيل قادر على التعامل الواعي والمسؤول مع التحديات الرقمية المعاصرة، مشيراً إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يمتد إلى تعزيز منظومة القيم والأمان المجتمعي والفكري داخل البيئة الجامعية.

وأضاف أن قضايا الأمن الرقمي ومواجهة العنف الإلكتروني أصبحت من الملفات الحيوية التي تتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والتوعوية، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم الفعاليات والندوات التي تسهم في رفع الوعي وبناء ثقافة رقمية آمنة تدعم حماية الشباب وتعزز الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار أن الجامعة تسعى بصورة مستمرة إلى دمج مفاهيم التوعية الرقمية والسلامة الإلكترونية ضمن الأنشطة الأكاديمية والتثقيفية، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك الوعي العلمي والسلوكي اللازم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة جيهان المنياوي إلي أهمية تعزيز ثقافة الحماية الرقمية بين الطلاب، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، مشيرةً إلى أن نشر الوعي يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة مخاطر العنف الرقمي وحماية الخصوصية الفردية.

واختُتمت الندوة بتأكيد أهمية استمرار الجهود التوعوية والتثقيفية داخل المجتمع الجامعي، بما يدعم بناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ويعزز من دور جامعة القاهرة الأهلية في خدمة المجتمع ونشر الوعي بالقضايا المعاصرة ذات التأثير المباشر على الشباب والأسرة والمجتمع.

إقرأ أيضا:

تنسيق الجامعات الأجنبية 2026.. برامج جامعة كوين مارجريت بالعاصمة





منح جامعة برومانيا للطلاب المصريين 2026.. رابط التقديم والشروط



