جامعة الأهرام الكندية تحتفل الأحد باليوم العالمي للصحافة

كتب : أحمد الجندي

03:10 م 01/05/2026

جامعة الأهرام الكندية

تنظم جامعة الأهرام الكندية، الأحد 3 مايو المقبل، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين وذكرى انطلاق الإذاعة المصرية، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة HALL 2.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية حضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين، حيث يتم تكريمهم، إلى جانب استعراض تجاربهم المهنية ومسيرتهم في العمل الإعلامي، في إطار تبادل الخبرات مع الحضور.

ويشارك في الاحتفالية كل من حسام دياب مدير تحرير مجموعة أونا للإعلام، رئيس اتحاد المصورين العرب، والكاتب الصحفي محمد البرغوثي، والإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، وحمدي الحسيني رئيس إذاعة أون سبورت إف إم ونائب رئيس تحرير الأهرام، ومحمد رمضان السيد غنيمي وكيل قسم بشركة الإعلانات المصرية بجريدة الجمهورية، إلى جانب الكاتب الروائي أحمد عبد الرحيم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الجامعة على دعم طلاب الإعلام، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل المباشر مع رموز المهنة، والاستفادة من خبراتهم في تطوير مهاراتهم المهنية.

