عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري شهر مارس 2026، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، نواب المدير التنفيذي، إلى جانب رؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، ولفيف من القيادات الطبية.

استعرض الدكتور حسام حسني مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، موضحا مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد أن عملية التطوير تشمل في المرحلة الحالية تطوير الدور الرابع بالكامل، وإحلال وتجديد صواعد المياه والصرف الصحي، وتطوير جزئي لجناح العمليات، لضمان رفع كفاءة المنشأة التعليمية والعلاجية.

أكد عميد الكلية أن التطوير في قصر العيني ليس رفاهية، بل هو مسار حتمي للوصول إلى الجودة العالمية؛ ولن نقبل بأي تهاون في الجداول الزمنية أو جودة التنفيذ، لأن هدفنا الأسمى هو كرامة المريض المصري ومواكبة أحدث النظم الصحية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وكلية طب قصر العيني، كما اعتمد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة والسكان وشركة "إنتيكور" لتعزيز المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، والتي أثمرت حتى الآن عن تدريب 200 طبيب على خدمات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية وتشوهات الأجنة.

واستعرض المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور حسام حسني، نتائج اجتماع طلاب الامتياز الجدد بكلية طب قصر العيني، والذي جاء بتوجيهات من عميد الكلية لتعريفهم بمتطلبات المرحلة المقبلة التي تمثل بداية الممارسة العملية لمهنة الطب، مؤكدًا على دورهم المحوري كجيل صاعد في منظومة قصر العيني.

كما تناول الاجتماع الافتتاحات الجديدة التي شملت وحدتين للرعاية المركزة بمستشفى أبو الريش الياباني بتكلفة تجاوزت 44 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وتضم الوحدات رعاية القسطرة القلبية ورعاية جراحات المخ والأعصاب لحديثي الولادة، بطاقات استيعابية ضخمة تخدم مئات الأطفال سنويًا.

وعلى صعيد الأنشطة والنجاحات الطبية، استعرض المجلس نجاح فريق "الإيكمو" في إنقاذ سيدة حامل من فشل تنفسي حاد بمستشفى الطوارئ 185، وكذا نجاح جراحة عاجلة لإنقاذ مريض مصاب بآلة حادة نافذة بالمخ، بالإضافة إلى افتتاح الدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم 2026 تحت رعاية وحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية.

كما استعرض الدكتور حسام حسني الأعداد التي استقبلتها المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك 2026، والتي وصلت إلى 18 ألف خدمة طبية قدمتها مستشفيات قصر العيني خلال العيد، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات وأكياس الدم على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمة بكامل طاقتها خلال فترة الإجازات.

واختتم المجلس باستعراض نسب إشغال مستشفيات قصر العيني، حيث شدد الدكتور حسام صلاح على المتابعة الدورية لضمان كفاءة التشغيل، مع التأكيد على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات يغطي احتياجات المستشفيات لمدة ستة أشهر، والموافقة على التبرعات المقدمة لدعم المستشفيات خلال الفترة الماضية.

5% مصابون قبل سن الـ45.. أسباب وعلاج الشلل الرعاش

تقدمت 5 مراكز.. تعرف على ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف THE 2026