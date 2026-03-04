إعلان

لأعضاء هيئة التدريس.. رابط التسجيل في مؤتمر "صيادلة الأورام" بمعهد الأورام بجامعة القاهرة

كتب : عمر صبري

05:00 ص 04/03/2026

المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة

أعلن المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة عن بدء التسجيل في المؤتمر الأول لصيادلة الأورام بالتزامن مع ورشة العمل الرابعة لصيدلة الأورام المقرر انعقاده الخميس 2 أبريل 2026، قاعة المؤتمرات الكبرى المعهد القومي للأورام.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث مستجدات صيدلة الأورام، وتعزيز الأمان الدوائي، وتسليط الضوء على اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للعلاج وتحقيق أفضل نتائج علاجية لمرضى السرطان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة، الدكتور طارق خيري، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة داليا قدري، المدير العام لمستشفيات المعهد، الدكتورة عزة عبد الله، مدير إدارة الصيدلية.

ويمكن للراغبين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من المهتمين أو العاملين في المجال التسجيل عبر هذا الرابط اضغط هنا.

ومن المقرر أن تقام مسابقة أفضل Poster علمي ضمن فعاليات المؤتمر مع تقييم من لجنة علمية متخصصة وجوائز للأعمال الفائزة.

معهد الأورام الأورام تسجيل جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس مؤتمر

