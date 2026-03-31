تدريب الطلاب وانتداب فنيين.. قرارات جديدة لمركز النانو تكنولوجي جامعة عين شمس

كتب : عمر صبري

12:51 ص 31/03/2026

الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز

عُقد بمقر مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز، برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة الهادفة إلى استكمال البنية التحتية للمركز وتفعيل أنشطته البحثية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل صبري نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد عبد الحي أحمد مدير المركز، وعضوية كلٍ من الدكتور سعد السيد حسن، الدكتور أشرف بكري عبده، الدكتور تامر عبد الله شرف، الدكتورة سحر محمد عمر، الدكتورة رانيا عزيز.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية، من بينها آليات توزيع وتعيين الفنيين بالمركز وفقًا لاحتياجات المعامل والأجهزة المختلفة، مع التأكيد على اختيار كوادر فنية مؤهلة للعمل على الأجهزة المتقدمة.

كما تم بحث إمكانية إتاحة الفرصة لطلاب الماجستير والدكتوراه من كليات الطب والصيدلة والعلوم والهندسة للتدريب والعمل البحثي داخل المركز، بما يسهم في دعم العملية البحثية وتنمية مهارات الباحثين الشباب.

وفي هذا الإطار، اقترحت الدكتورة أماني أسامة كامل طرح إعلان داخلي لاختيار فنيين للعمل بالمركز، مع تحديد المواصفات الفنية الأساسية المطلوبة، على أن يقوم كل مسؤول عن جهاز بتقديم ترشيحاته بشأن الفنيين اللازمين لتشغيله بكفاءة.

كما تناول المجلس متابعة الموقف التنفيذي لاستلام أجهزة المركز والانتهاء من تسكينها داخل المعامل والغرف المخصصة لها، بما يضمن جاهزية التشغيل خلال الفترة المقبلة، وتم كذلك تفعيل البريد الإلكتروني الرسمي للمركز على موقع المجلس الأعلى للجامعات، في خطوة تدعم التواصل المؤسسي وتعزيز حضور المركز على المستوى الأكاديمي.

وناقش المجلس البدء الفعلي في تقديم الخدمات البحثية والعلمية التي يقدمها المركز، مع وضع اللوائح المالية المنظمة لاستخدام الأجهزة والخدمات المختلفة، كما تمت متابعة الملاحظات المتعلقة باستكمال أعمال البنية التحتية للمركز بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، والتأكيد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال لضمان التشغيل الكامل للمركز خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس مقترح إعداد كتيب تعريفي وإرشادي للمركز يتضمن رؤية المركز وخدماته وإمكاناته البحثية، إلى جانب تقسيم مهام المعامل المختلفة، ووضع تصور متكامل لمحتويات الكتيب بما يسهم في التعريف بدور المركز وأنشطته.

رئيس جامعة العاصمة لـ"مصراوي": المجمع الطبي مشروع قومي يخدم 8 ملاييين مواطن
عميد تمريض القاهرة تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل أول ماجستير دولي مع جامعة بكين الصين

يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
شئون عربية و دولية

يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته
حوادث وقضايا

"قعدت معاه لغاية ما روحه طلعت".. قصة مقتل "خفير " الدقهلية على يد زوجته

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026