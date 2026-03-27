تقدمت جامعة القاهرة في نتائج تصنيف QS العالمي للتخصصات لعام 2026، حيث أشارت نتائج التصنيف إلى إدراج جامعة القاهرة ضمن أفضل الجامعات عالميًا في 5 مجالات رئيسية، كما جاءت في المرتبة الأولى محليًا في جميع المجالات الخمسة.

وعلى الصعيد الدولي، جاءت في المرتبة 141 عالميًا في قطاع الهندسة والتكنولوجيا، والمرتبة 162 في العلوم الحياتية والطب، والمرتبة 220 في العلوم الطبيعية، والمرتبة 231 في الآداب والعلوم الإنسانية، والمرتبة 238 في العلوم الاجتماعية والإدارية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التميز الأكاديمي بالجامعة.

وعلى مستوى التخصصات الدقيقة، حققت الجامعة نتائج متميزة، حيث جاءت في المرتبة 46 عالميًا في تخصص هندسة البترول، والمرتبة 53 في الصيدلة وعلم الأدوية، كما جاءت ضمن الفئة (51–100) في تخصص التشريح ووظائف الأعضاء، وضمن الفئة (101–150) في كلٍّ من الزراعة والغابات، والهندسة المدنية، والتمريض.

كما حققت الجامعة المركز 136 عالميًا في علوم الحاسب ونظم المعلومات، والمركز 147 في الكيمياء، وضمن الفئة (151–200) في الرياضيات والعلوم البيئية، وضمن الفئة (201–250) في العلوم البيولوجية، وهو ما يعكس تميزًا متوازنًا بين العلوم التطبيقية والأساسية.

وأظهرت النتائج توسعًا ملحوظًا في عدد التخصصات المدرجة ضمن التصنيف، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، حيث جاءت جامعة القاهرة ضمن الفئة (101–200) عالميًا في هذا التخصص الحديث، بما يؤكد نجاح استراتيجيتها وتوجهها نحو دعم التخصصات المستقبلية والتكنولوجية.

وقال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، إن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أن التقدم في تخصصات نوعية مثل هندسة البترول والصيدلة وعلوم الحاسب يعكس قوة الكوادر الأكاديمية والبنية التحتية البحثية، مضيفًا أن الجامعة مستمرة في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في رفع تصنيفها العالمي.

وأوضح أن نتائج جامعة القاهرة في تصنيف QS تعكس قوة أدائها عبر مؤشرات السمعة الأكاديمية، وتوظيف الخريجين، وتأثير البحث العلمي، والتعاون الدولي، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيتها في تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة.

وتعكس المؤشرات الإحصائية للتصنيف تحسنًا ملحوظًا في جودة النشر العلمي وزيادة الاستشهادات الدولية، فضلًا عن التوسع في إدراج التخصصات، حيث ارتفع عدد المجالات المصنفة عالميًا مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة في مجالات الزراعة (13 تخصصًا مدرجًا على مستوى مصر)، وعلوم الحاسب (13 تخصصًا)، والصيدلة (12 تخصصًا)، وهو ما يعكس ديناميكية التطور في المنظومة البحثية.

جدير بالذكر أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على 4 مؤشرات هي: السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة.

