جامعة العاصمة تبرز دوليًا.. 3 تخصصات ضمن تصنيف QS لعام 2026

كتب : عمر صبري

10:41 م 26/03/2026

حققت جامعة العاصمة ظهور 3 تخصصات رئيسية ضمن تصنيف QS World University Rankings by Subject لعام 2026، أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس جودة التعليم والبحث العلمي وسمعة المؤسسات الأكاديمية.

وجاء هذا التميز من خلال إدراج الجامعة في تخصص Arts & Design ضمن الفئة 201–300 عالميًا، لتُعد الجامعة المصرية الوحيدة المدرجة في هذا المجال، مما يعكس ريادتها في التخصصات الفنية والإبداعية. كما ظهرت الجامعة في تخصص Computer Science & Information Systems ضمن الفئة 701–750 عالميًا، في دلالة على تنامي حضورها في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب إدراجها في تخصص Medicine ضمن الفئة 701–850 عالميًا، وهو ما يعكس تطور الأداء الأكاديمي والبحثي في القطاع الطبي.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ظهور الجامعة في هذه التخصصات يعكس نجاح الاستراتيجية المؤسسية التي تركز على دعم البحث العلمي، وتعزيز النشر الدولي، وتحسين السمعة الأكاديمية عالميًا.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن هذا التقدم يأتي نتيجة العمل المستمر على تطوير البرامج الدراسية وفق المعايير الدولية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات العالمية، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعة على المستوى الدولي.

وأشار الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي، إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتكاملة التي تبذلها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع مختلف قطاعات الجامعة، خاصة في مجالات تحسين جودة البيانات، وزيادة النشر الدولي، وتعزيز الظهور الأكاديمي عالميًا.

وأكدت إدارة الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، والتوسع في التخصصات المدرجة، بما يدعم رؤية الجامعة نحو التميز والابتكار.

