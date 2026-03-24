نشر المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة بيانًا مهمًا بشأن سير العمل في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفى فم الخليج ومستشفى الثدي بالتجمع الأول بالمعهد القومي للأورام.

وأكد الدكتور محمد أبو سمرة، عميد المعهد، أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها في استقبال مرضى المعهد يومي الأربعاء 25 مارس والخميس 26 مارس الجاري.

وشدد عميد المعهد في بيان، على تواجد جميع الطواقم الطبية والإدارية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة.

كان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات الجامعية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان جاهزيتها للتعامل مع أية حالات طارئة.

ويأتي ذلك في ضوء بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

